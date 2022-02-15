Afyonkarahisar'da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi

Yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobil, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki otomobile, Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, yaklaşık 1 kilometre sonra durdu.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine gelen ekipler, kaçtığı ileri sürülen sürücüyü bulmak için harekete geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.