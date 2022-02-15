Euro
15.38
0.12%
Dolar
13.59
-0.02%
Altın
820.87
0.36%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
594.700
4.29%
BTXN Coin
37.26
-1.84%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Afyonkarahisar'da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi

    Yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobil, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi

    Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki otomobile, Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

    Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, yaklaşık 1 kilometre sonra durdu.

    Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.

    SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

    Olay yerine gelen ekipler, kaçtığı ileri sürülen sürücüyü bulmak için harekete geçti.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Afyonkarahisar da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi #1

    Afyonkarahisar da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi #2

    Afyonkarahisar da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi #3

    Afyonkarahisar da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi #4

    Afyonkarahisar da trenin çarptığı otomobil 1 kilometre sürüklendi #5


    İlginizi Çekebilir

    İngiliz basını, Adnan Oktar suç örgütünün iç yüzünü yazdı
    Dünya

    İngiliz basını, Adnan Oktar suç örgütünün iç yüzünü yazdı

    Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni müzik uygulaması ortaya çıktı
    Teknoloji

    Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni müzik uygulaması ortaya çıktı

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir