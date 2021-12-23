‘Siğil Dede burada yatıyor’ söylentilerine inanıp Hamamcı ailesine ait evin bahçesine girip mezar kazan şahıslar, evin mutfağını da yıktı. Aile, komşuların araması üzerine durumdan haberdar oldu.

Afyonkarahisar’da, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’nde yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev, yaklaşık 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma düştü.

Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi.

Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri, evin bahçesine girince bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gördü.

MEZAR YERİNİN AİLE ÜYELERİ KAPATTI

Gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin duvardan atlayarak evin bahçesine girdikleri ve önce türbe için mezar yaptıkları, ardından evin mutfak kısmını da yıktıkları öğrenildi.

'Siğil Dede’nin yatırı burada' söylentilerine inanan kimliği belirsiz kişilerin, hayra geçmek amacı ile bunu yaptığını öğrenen Hamamcı ailesi üyeleri, kendi imkanları ile mezar yerini kapatarak, yıkılan mutfak kısmının molozlarına da bir başka yere taşıdı.

Afyonkarahisar’da türbe için evin mutfağını yıktılar, bahçeye mezar kazdılar VİDEO



“BURAYA GİRMİŞLER VE TOPRAK ALMIŞLAR, SİĞİLİ OLAN KİŞİLERE SÜRÜYORLARMIŞ”

Volkan Hamamcı, bahçeye girdiklerinde önce büyük bir şok yaşadıklarını, ardından etrafı toparlamak için uğraştıklarını belirterek, “İzin alınmadan bahçemize girmişler ve böyle bir olay geldi başımıza. Burada Siğil Dede olduğunu söylerler, ama yeri burası değil, yukarda duvarın orada. Bir iki defa daha buraya girmişler ve toprak almışlar. Siğili olan kişilere sürüyorlarmış ve siğilleri döküyormuş. Annem buraya geldiğimiz manzarayı görünce çok sinirlendi ve ne yazık ki düşerek ayağını kırdı.” diye konuştu.

"BİZ ÇOCUKLARIMIZI GETİRDİK VE ELLERİNDEKİ SİĞİLLER DÜŞTÜ"

Mahalle sakinlerinden Kamil Sağbilge ise bölgede Siğil Dede isimli bir yatır olduğunu çocukluklarından beri bildiklerini kaydederek, bahçeye türbe yapılıp güzelleştirilmesini istediklerini belirtti.

Sağbilge, “Biz çocuklarımızı getirdik ve ellerindeki siğiller düştü. Siğil Dede olduğu söyleniyor burada olduğu. Biz de bir zamanlar bunun için buraya gelmiştik." dedi.