Afyonkarahisar’da ücret kavgası: Veteriner hekim ve tekniker darbedildi

Rahatsızlanan yavru köpeklerini tedavi ettirmek için veterinere giden 3 şahıs, tedavi ücretini ödemek istemedi. Bunun üzerine çıkan kavgada şahıslar, teknikeri ve hekimi darbederek hastanelik etti.

Afyonkarahisar şehir merkezinde hizmet veren veteriner kliniğine 3 şahıs, rahatsızlanan yavru köpeklerini tedavi ettirmek istedi.

Ancak şahıslar tedavi ücretini ödemeyi reddedince veteriner teknikeri ile aralarında tartışma başladı.

Tartışmanın uzamasıyla şahıslar, klinik çalışanlarına karşı saldırıya geçti.

Veteriner ve tekniker dayak yedi

İş yerinde başlayan arbedenin sokağa taşması üzerine, klinik sahibi veteriner hekim Fevzi Varış, koşarak olaya müdahale etti.

Şahıslar, olayı yatıştırmaya çalışan veteriner hekim Varış’ı da darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Afyonkarahisar'da veteriner hekim ve teknikeri darp VİDEO

Saldırganlar serbest kaldı

Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda feci şekilde darbedilen M.A. adlı veteriner teknikerinin evinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

“Argo kelimeler kullanarak üzerime yürüdüler”

Veteriner kliniğinde çalışan tekniker Sevim Erdem, köpeğin tedavi ücretini söylemesinin ardından şahısların argo cümleler kurarak saldırıya geçtiklerini dile getirdi.

İHA’ya konuşan Erdem, “Dün kliniğe 3 şahıs geldi ve köpeklerinin hasta olduğunu söylediler. Ben de giriş almaları gerektiğini ve tedavi ücretini söyledim. Bunun üzerine argo kelimeler kullanarak üzerime yürümeye başladılar. Sonra bizimle birlikte çalışan diğer veteriner arkadaşım Murat geldi, olaya müdahale etti. Arkadaşımı darbederek, burnunu kırdılar.” dedi.

“Bizim endişelerimiz bu konuda devam etmektedir”

Klinik sahibi veteriner Hekim Fevzi Varış da, “Biz davacı olduğumuz olayın başvurularına rağmen şahısların çok kısa süre içerisinde salıverildiğini görmek meslek camiamız adına çok üzücüdür. Bu, bizim hala bu tür tehditlere açık bir hedef olduğumuzu ve her an bu tür şahısların başka meslektaşlarımıza da tehditleri veya fiziki darplarının oluşturabileceğini gözler önüne sermektedir. Bizim endişelerimiz bu konuda devam etmektedir. Biz gerekenin gereken merciler tarafından yapılacağına inanıyoruz. Davamızın sonuna kadar arkasındayız.” diye konuştu.

“Veteriner hekimler de şiddet yasasına dahil edilsin”

Veteriner Odası Başkanı Nevzat Algan ise yaşanan olayı kınayarak, darbedilen meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son derece üzgün olduklarını belirten Başkan Algan, “Ülkemizin çeşitli noktalarından veteriner hekimlerin şiddete uğradığı haberlerini almaktayız. Bu oldukça üzücü bir durum ve meslek camiamızda da güvenlik endişeleri nedeniyle negatif bir motivasyon oluşturmaktadır. Bizlerin sağlık sınıfında yer alması gerekli olan elzem olan bir husustur. Bu nedenle yetkililerden en kısa süre içerisinde veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasasına dâhil edilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.