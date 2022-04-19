Afyonkarahisar'da ucuz altın vaadi ile 60 bin TL dolandırıldı

Ayşe Ayrık, kuyumcu Ahmet B.'nin indirimli altın vaadi ile aldığı 60 bin lirasını geri vermediğini belirterek, "Taciz etti, küfretti. Ben de korktum" dedi.

Afyonkarahisar’da 2017 yılında kuyumcu esnafı Ahmet B.’ye düşük fiyata altın alması için 60 bin TL veren 51 yaşındaki Ayşe Arık (51), A.B.’nin kendisinden 2 günlüğüne 60 bin TL aldığını ve toptancısından altın aldıktan sonra parasını kendisine iade edeceğini söylemesine rağmen parayı iade etmediğini iddia etti.

İHA’nın haberine göre Arık, Ahmet B.’nin parasını vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kuyumcu esnafı Ahmet B.’nin dükkanına gittim. 'Bana sana indirimli altın vereyim, iki gün sonra toptancım gelecek paran nakit ise onun için veriyorum. Benim nakit paraya ihtiyacım var, altın iki gün sende dursa ne olur bende dursa ne olur. Ben güvenilir 50 yıllık esnafım' dedi. Ben de kendisine 60 bin TL verdim.

“Seni öldürürüm, kimse de bilemez ve anlayamaz dedi”

Aradan geçen süre içerisinde sürekli gelip gittim ancak paramı alamadım. Sonra ben benim düğünüm olacak, eksikliklerimi tamamlayacağım dedim. O da bana 'Sen boş ver, seni ben zengin bir kocaya vereyim, paranı da çalıştırayım' dedi. Sonra beni taciz etti, küfretti. Seni öldürürüm, kimse de bilemez ve anlayamaz dedi. Ben de korktum.”





“Dolandırıldıktan sonra hayatım çok zora girdi”

Olayın ardından Ahmet B. ile yaşanan bir tartışmadan dolayı mahkemelik olan ve 10 gün darp raporu almasına rağmen kendisinin ceza aldığını söyleyen Arık, sonrasında ise Ahmet B. ile mahkemede uzlaştığını, kendisine belli aralıklarla 215 altın ve bir takım elbise vereceğini taahhüt ettiğini ancak onu da yerine getirmediğini söyledi.

Arık, elindeki senet ve uzlaşma evrakları üzerinden maddi imkansızlıklardan dolayı dava açamadığını ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ben gariban bir vatandaşım. Kendi ayaklarımın üzerinde namusumla yaşamaya çalışıyorum. Dolandırıldığım birikimleri yapmak için hayatımdan ödün verdim, her şeyden oldum. Dolandırıldıktan sonra hayatım çok zora girdi, evimin hali belli. Yatalak bir annem var ona da bakıyorum. Elimde senetlerim var, ama bu senetleri mahkemeye vermek için bayağı bir masraf gidiyor ve o giderleri karşılayacak gücüm yok. Yetkililerden Allah rızası için bana yardım edilmesini istiyorum.”