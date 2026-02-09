Afyonkarahisar'da uyuşturucu etkisindeki sürücüye 60 bin TL ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afyonkarahisar'da emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik bir çalışma yapıldı.

DİREKSİYON BAŞINDAKİ ŞAHSIN UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmada takibe alınan bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Aramada 6.44 gram uyuşturucu ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

60 BİN 36 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Durdurulan aracın sürücüsü A.U.’ya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 60 bin 36 TL idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Aynı zamanda A.U.'nun sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konuldu.

A.U. ve N.K. isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma suçlarından işlem yapıldı.