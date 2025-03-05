Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve yağma suçundan aranan şahıslara operasyon

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeye geçit vermiyor.

Bu kapsamda da ekipleri, Şuhut'ta uyuşturucu madde kullanmak ve yağma suçundan aranması bulunan Y.Ç. ve I.K. isimli şahısları yaptıkları başarılı takip sonrası yakalayarak gözaltına aldı.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve I.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.