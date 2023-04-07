Afyonkarahisar’da yamaçtan kopan parçalar yerleşim yerine düştü

İHA

Türkiye'de yaşanan felaketler vatandaşın yüreklerini ağza getiyor...

Son iki aydır doğal afetlerde binlece vatandaş hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları bir evin yakınına düştü.

Bir evin kayaların altında kalmasının önüne istinat duvarı geçerken, köylüler büyük korku yaşadı.

Köy sakinlerinden Süleyman Altındağ, kayaçtaki aşınmanın birkaç ay önce meydana geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Daha önce bu kaya çatlaktı, biz muhtarımızla birlikte kaymakamlığa dilekçe verdik. Dilekçeden sonra inceleme başlatıldı. İş makineleri gelmedi, aradan birkaç gün geçtikten sonra kaya bu şekilde yere düştü.



Biz ev sakinleri olarak kopan kaya parçalarının kaldırılmasını istiyoruz. Çok şükür olayda ölen ya da yaralanan olmadı.