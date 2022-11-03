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    Afyonkarahisar'da yaşanan kazada acı detay

    Dün 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hayatını kaybeden Deniz Çevikten'in, askerden izne geldiği ve babasını hastaneye götürdükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.
    • 03.11.2022 - 18:52
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    Afyonkarahisar'da yaşanan kazada acı detay

    Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında dün gece geç saatlerde kaza meydana geldi.

    Hüseyin Atasoy idaresindeki 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Savrulan araç, önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü.

    4 kişi öldü

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin Atasoy, baba Emin Çeviktekin ile oğulları Deniz Çeviktekin ve Hasan Çeviktekin’in cansız bedenleri çıkarıldı.

    Afyonkarahisar da yaşanan kazada acı detay #1

    Cenazeler defnedildi

    Kazada hayatını kaybeden Hasan Çeviktekin'in cenazesi, Dinar ilçesi Tatarlı beldesindeki annesinin evine getirilerek toprağa verildi.

    Yaşamını yitiren ve İskenderun Merkez Komutanlığında asker olduğu öğrenilen Deniz Çeviktekin için de Şuhut ilçesi Bademli köyünde askeri tören düzenlendi.

    Törene Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve askeri erkan katıldı.

    Törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından Çeviktekin'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

    Emin Çeviktekin ve muhtar Hüseyin Atasoy'un cenazeleri de kılınan namazın ardından Dinar ilçesi Doğanlı köyü mezarlığına defnedildi.

    Afyonkarahisar da yaşanan kazada acı detay #2

    Deniz Çeviktekin'in askerden izne geldiği öğrenildi

    İHA'nın haberine göre; Deniz Çeviktekin'in askerden izne geldiği ve babası Emin Çeviktekin'i hastaneye götürdükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

    Afyonkarahisar da yaşanan kazada acı detay #3

    Afyonkarahisar da yaşanan kazada acı detay #4


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