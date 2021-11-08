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    Afyonkarahisar'da yavru köpeği ezip öldüren sürücü yoluna devam etti

    Yolda yürüyen köpeğin üzerinden otomobiliyle geçerek ölümüne neden olan sürücünün duraksamadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 21:41
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    Afyonkarahisar'da yavru köpeği ezip öldüren sürücü yoluna devam etti

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden geçti.

    Dikkatsiz sürücü, yavru köpeğin ölümüne neden oldu.

    Sürücü, daha sonra yoluna devam etti.

    KÖPEĞİN EZİLME ANLARI KAMERADA

    Otomobilin köpeği ezdiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Afyonkarahisar'da yavru köpeği ezip öldüren sürücü yoluna devam etti VİDEO

    Afyonkarahisar da yavru köpeği ezip öldüren sürücü yoluna devam etti #1

    Afyonkarahisar da yavru köpeği ezip öldüren sürücü yoluna devam etti #2

    Afyonkarahisar da yavru köpeği ezip öldüren sürücü yoluna devam etti #3

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