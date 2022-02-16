Afyonkarahisar'da, yediemin otoparkına giren hırsızlar yakalandı

Yediemin deposundan motosiklet çalan şahısların kimliği, kamera görüntülerinin izlenmesiyle tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.F.K, R.Ö., A.Ç. ve M.V., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçe merkezinde B.G. isimli yediemin deposu sahibi, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde deponun kapısının açık olduğunu fark etti.

Depoya girip araçları ve motosikletleri kontrol eden B.G., motosikletlerinden birisinin yerinde olmadığını fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

B.G., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş yerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Çalınan motosikletin M.V. isimli şahsın evinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.F.K, R.Ö., A.Ç. ve M.V. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILARI

Olayın ardından çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.