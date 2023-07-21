Afyonkarahisar'da yemek yapmak isterken çevresindeki her şeyi yaktı Dinar'da avluda yemek pişirmek için yakılan ateşten çıkan yangında ev, traktör ve besihane yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA Türkiye son günlerde yangınlarla mücadele ediyor... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Kınık köyünde de korku dolu anlar yaşandı. Abdullah Ö.’nün eşi, yemek pişirmek için evin avlusunda ateş yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler bir anda 6 kişilik ailenin yaşadığı eve sıçradı. Yangına ilk olarak aile üyeleri müdahale etse de bunda başarısız oldu. Yangın söndürüldü Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürüldü. 3 yer yandı Yangında bir ev, besihane ve traktör zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından inceleme başlatıldı.