- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi
Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi
- 01.11.2022 - 17:29
- Güncelleme : 01.11.2022 - 17:37
Afyonkarahisar’ın kent merkezindeki Bankalar Caddesi üzerinde, eski bir banka binasının yıkımı sırasında göçük oluştu.
Molozlar, trafik ışıklarının olduğu bölgeye devrildi.
Polis, çalışmayı durdurdu
Faciadan dönülen kaza sonrası ekipler, ara vermeden yıkıma devam etti.
Bu durum ise hemen polise bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yıkım çalışmalarını durdurdu.
Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi VİDEO
Molozların arasından geçtiler
Molozların yoldan temizlenmesiyle de araç trafiği kaldığı yerden devam etti.
İHA’nın haberine göre; göçük sırasında bazı vatandaşların molozların arasından geçmeleri ise şaşkınlıkla karşılandı.
Baretsiz çalışma dikkat çekti
Ayrıca yıkım ekiplerinin bazılarının ise baretsiz bir şekilde çalışmaları koordine etmesi gözlerden kaçmadı.
Çalışmaları yolun karşısından izleyen vatandaşlar, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını dile getirdi.