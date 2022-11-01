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    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi

    Eski bir banka binasının yıkımı esnasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu molozlar yola devrildi. Facianın eşiğinden dönülen göçük sonrası çalışmaya devam edenleri, polis durdurdu.
    • 01.11.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:37
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    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi

    Afyonkarahisar’ın kent merkezindeki Bankalar Caddesi üzerinde, eski bir banka binasının yıkımı sırasında göçük oluştu.

    Molozlar, trafik ışıklarının olduğu bölgeye devrildi.

    Polis, çalışmayı durdurdu

    Faciadan dönülen kaza sonrası ekipler, ara vermeden yıkıma devam etti.

    Bu durum ise hemen polise bildirildi.

    Olay yerine gelen ekipler, yıkım çalışmalarını durdurdu.

    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi VİDEO

    Molozların arasından geçtiler

    Molozların yoldan temizlenmesiyle de araç trafiği kaldığı yerden devam etti.

    İHA’nın haberine göre; göçük sırasında bazı vatandaşların molozların arasından geçmeleri ise şaşkınlıkla karşılandı.

    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi #1

    Baretsiz çalışma dikkat çekti

    Ayrıca yıkım ekiplerinin bazılarının ise baretsiz bir şekilde çalışmaları koordine etmesi gözlerden kaçmadı.

    Çalışmaları yolun karşısından izleyen vatandaşlar, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını dile getirdi.

    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi #2

    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi #3

    Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi #4


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