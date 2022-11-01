Eski bir banka binasının yıkımı esnasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu molozlar yola devrildi. Facianın eşiğinden dönülen göçük sonrası çalışmaya devam edenleri, polis durdurdu.

Afyonkarahisar’ın kent merkezindeki Bankalar Caddesi üzerinde, eski bir banka binasının yıkımı sırasında göçük oluştu.

Molozlar, trafik ışıklarının olduğu bölgeye devrildi.

Polis, çalışmayı durdurdu

Faciadan dönülen kaza sonrası ekipler, ara vermeden yıkıma devam etti.

Bu durum ise hemen polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, yıkım çalışmalarını durdurdu.

Afyonkarahisar’da yıkım çalışmasında molozlar yola devrildi VİDEO

Molozların arasından geçtiler

Molozların yoldan temizlenmesiyle de araç trafiği kaldığı yerden devam etti.

İHA’nın haberine göre; göçük sırasında bazı vatandaşların molozların arasından geçmeleri ise şaşkınlıkla karşılandı.

Baretsiz çalışma dikkat çekti

Ayrıca yıkım ekiplerinin bazılarının ise baretsiz bir şekilde çalışmaları koordine etmesi gözlerden kaçmadı.

Çalışmaları yolun karşısından izleyen vatandaşlar, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını dile getirdi.