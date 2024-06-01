Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı: 3 yaralı Afyonkarahisar'da önüne başıboş sokak köpeği çıkan otomobil refüje devrildi, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AA

Ülkenin en büyük sorunlarından olan başıboş sokak köpekleri, bir kazaya daha sebep oldu.

Afyonkarahisar'da H.İ.K, (51) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde önüne başıboş köpek çıktı.

3 kişi yaralandı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, refüje devrildi. Sürücü ile araçtaki A.K. (42) ve E.K. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)