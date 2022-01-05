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- Afyonkarahisar’da yurttan kaçan kız çocuğu aranıyor
Afyonkarahisar’da yurttan kaçan kız çocuğu aranıyor
Daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk, yine ortadan kayboldu. Sevda’nın babası, her yerde onu arıyor.
- İHA
- 05.01.2022 - 13:40
- Güncelleme : 05.01.2022 - 13:46
Daha önce Afyonkarahisar’da kaldığı yurttan kaçan ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen 15 yaşındaki Sevda Yumuk, savcılık kararıyla yerleştirildiği Kastamonu Çocuk Evleri’nden de ayrıldı.
Sevda’dan 13 gündür haber alınamıyor.
“PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR”
Her yerde 15 yaşındaki kızını arayan baba Bünyamin Yumuk, “Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sürekli yurttan kaçan kızımı artık yanıma almak istiyorum. Psikolojik sorunları var bu çocuğun, sürekli yurttan kaçıyor.” dedi.
Baba Yumuk, “Bulursam tedavi ettireceğim. Gören ya da duyan emniyete ve jandarmaya haber etmesini Allah rızası için istiyorum.” diye konuştu.