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Afyonkarahisar’da yurttan kaçan kız çocuğu aranıyor

Afyonkarahisar’da yurttan kaçan kız çocuğu aranıyor

Daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk, yine ortadan kayboldu. Sevda’nın babası, her yerde onu arıyor.