Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü 12 yaralı
AA & Ensonhaber

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 12 YARALI VAR

Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.