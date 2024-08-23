Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü 12 yaralı

AA & Ensonhaber
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.
9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ 12 YARALI VAR
Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
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