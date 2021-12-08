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    Afyonkarahisar'daki astsubay kalp krizine yenildi

    Emirdağ ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:42
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    Afyonkarahisar'daki astsubay kalp krizine yenildi

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görev yapan 52 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu, spor salonunda aniden fenalaştı.

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kuzucu, hastaneye kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Müdahale sırasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

    Afyonkarahisar daki astsubay kalp krizine yenildi #1

    YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Türk bayrağına sarılı tabutunu gören çocukları Ayberk ve Ali, kardeşleri Adnan, Adem, Aydın Kuzucu ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    2 çocuk babası Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    CENAZEYE KOMUTANLAR KATILDI

    Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Said Kurnaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve vatandaşlar katıldı.

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