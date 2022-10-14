Afyonkarahisar'daki ayran ve telefon hırsızı yakalandı

Kent merkezindeki dönerciden bir koli ayran çaldıktan sonra telefon dükkanından da telefon çalan şahıs, ekiplerce yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar polisi, hırsızlık olaylarını önlemek adına harekete geçti.

Çalışmalarını bu yönde sürdüren ekipler ilk olarak, kent merkezindeki dönercinin önünde bulanan ayran kolilerinin arasından 1 koli ayran çalan hırsıza yöneldi. Aynı hırsızın olay sonrası, bir telefoncuya gittiği de tespit edildi.

160 TL fatura öderken telefon çaldı

Kent merkezindeki telefoncuya gelerek fatura ödemek istediğini söyleyen hırsız bozuk paralarla 160 TL’lik faturayı ödemesinin ardından telefonlara baktığı esnada bir telefonu el çabukluğuyla cebine atarak iş yerinden ayrıldı.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği her iki iş yeri sahibi de güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayetçi oldu.

Eşkali belirlendi

Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin Ö.Ş. isimli şahıs olduğun tespit etti.

Hırsız, adliyede

Ö.Ş., kaldığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.