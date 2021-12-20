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- Afyonkarahisar'daki demir hırsızları kovalamacayla yakalandı
Afyonkarahisar'daki demir hırsızları kovalamacayla yakalandı
Boldavin ilçesinde bir inşaattan demir çalan hırsızlar, polis aracını görünce kaçmaya başladı. Ekiplerin birkaç sokak kovaladığı hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 20.12.2021 - 11:40
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, inşaattan demir çalan hırsızların ihbarını alan polis ekipleri bölgeye doğru hareket etti.
Ekip aracını görünce tedirgin olan hırsızlar, otomobilleriyle yön değiştirip kaçmaya başladı.
BİRKAÇ SOKAK ÖTEDE YAKALANDILAR
Aracın peşine düşen ekipler 03 FN 798 plakalı otomobili olay yerinden birkaç sokak ötede sıkıştırarak yakaladı.
İNŞAAT DEMİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Araçta arama yapan ekipler otomobilin arka koltuğunda çalıntı olduğu belirlenen inşaat demirlerini ele geçirdi.
Olayın ardından araç içerisinde bulunan T.T. ve N.K., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.