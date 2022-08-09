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Afyonkarahisar'daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı

Afyonkarahisar'daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı

Zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yürütülen denetim sonucunda gözaltına alınan bir kadının üzerinde 10 adet cumhuriyet altını ve 9 bin TL bulundu.