Petrol
97.63
1.01%
Euro
18.3461
0.26%
Dolar
17.9411
-0.05%
Altın
1.034
0.29%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
418.113
-2.95%
BTXN Coin
7.55
-5.03%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Afyonkarahisar'daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı

    Zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yürütülen denetim sonucunda gözaltına alınan bir kadının üzerinde 10 adet cumhuriyet altını ve 9 bin TL bulundu.
    • 09.08.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı

    Afyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma, Bankalar Caddesi üzerinde yoğunlaştı.

    Bu esnada cadde üzerinde duran dilenci Fatma U. isimli kadın, gözaltına alınarak zabıta karakoluna götürüldü.

    Burada dilencinin çantasında arama yapan bayan zabıta memurları gördüklerine inanamadı.

    Altın ve yüklü miktarda para bulundu

    Dilenci kadının çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı.

    Afyonkarahisar daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı #1

    Altın ve paralara el konuldu

    Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara, zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

    Dilenci, emniyet ekiplerine teslim edildi

    Öte yandan dilenci Fatma U. isimli kadın, emniyet ekiplerine teslim edildi.

    Afyonkarahisar daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı #2

    Afyonkarahisar daki dilencinin üzerinden altın ve para çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kendini siyaha boyayan yarışmacı şoke etti
    Medya

    Kendini siyaha boyayan yarışmacı şoke etti

    Ataşehir’de fren yerine gaza basınca aracı ile 2'nci kattan düştü
    3. Sayfa

    Ataşehir’de fren yerine gaza basınca aracı ile 2'nci kattan düştü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir