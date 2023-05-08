Afyonkarahisar'daki genç cinayete kurban gitti Sokakta yürürken yanına gelen kişiyle tartışmaya başlayan Ömer T., bıçaklı saldırıya uğradı. 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Afyonkarahisar'da korkunç bir olay yaşandı.

Ömer T. (27) isimli şahıs, sokakta yürürken yanına gelen bir başka şahısla tartışmaya başladı.

Bu sırada taraflar arasında çıkan kavgada Ömer T., ismi henüz öğrenilemeyen şahıs tarafından bıçaklandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Katili her yerde aranıyor

Olayın ardından hareket geçen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Ömer T.'nin cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi.