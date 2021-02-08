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    Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

    Otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kazada arabayı çeken ve yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 08:16
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    Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

    O.K. idaresindeki 03 KP 131 plakalı otomobil, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Otomobil iddiaya göre sürücü, önünde seyreden H.G.’nin kullandığı at arabasına çarptı.

    AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çarpmanın etkisiyle at arabası parçalanırken H.G. ise olay yerinden yaklaşık 5 metre uzağa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    112 Acil Servis ambulansı ile H.G. ve otomobil sürücüsü O.K., Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan H.G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı #1

    AT UZUN SÜRE KALKAMADI

    Kaza sonrası at arabası paramparça olurken, arabayı çeken ve kazada yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı. Ata müdahale edilmesi içinde Bolvadin Belediyesi ekiplerine haber verildi.

    Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı #2

    Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı #3

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