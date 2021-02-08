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Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

Afyonkarahisar’daki kazada at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

Otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kazada arabayı çeken ve yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı.