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- Afyonkarahisar'daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu
Afyonkarahisar'daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu
Ailesiyle gittikleri piknikte ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından 2 saatlik çalışma sonucu bulundu.
- 20.08.2022 - 15:00
Afyonkarahisar'ın Sandıklı Akbağ Tabiat Parkı'nda 3 yaşındaki E.R.S. kayboldu.
Pikniğe giden yabancı uyruklu ailenin çocuğu öğrenilen E.R.S., panik oluşturdu.
Bir süre bölgede çocuğu arayan aile üyeleri çocuğu bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
Bebek 2 saat sonra bulundu
İhbar üzerine olay yerinde gelen Sandıklı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ormanlık arazide arama ve çalışması başlattı. Jandarma ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğu ormanlık alanda bularak anneye teslim etti.
Büyük sevinçle çocuğunu gören anne çocuğuna sarılarak bir müddet ağladı. Olayın ardından aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.