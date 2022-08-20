Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
392.381
-0.53%
BTXN Coin
5.71
-5.14%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Afyonkarahisar'daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu

    Ailesiyle gittikleri piknikte ortadan kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından 2 saatlik çalışma sonucu bulundu.
    • 20.08.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı Akbağ Tabiat Parkı'nda 3 yaşındaki E.R.S. kayboldu.

    Pikniğe giden yabancı uyruklu ailenin çocuğu öğrenilen E.R.S., panik oluşturdu.

    Bir süre bölgede çocuğu arayan aile üyeleri çocuğu bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

    Bebek 2 saat sonra bulundu

    İhbar üzerine olay yerinde gelen Sandıklı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ormanlık arazide arama ve çalışması başlattı. Jandarma ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu küçük çocuğu ormanlık alanda bularak anneye teslim etti.

    Büyük sevinçle çocuğunu gören anne çocuğuna sarılarak bir müddet ağladı. Olayın ardından aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Afyonkarahisar daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu #1

    Afyonkarahisar daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu #2

    Afyonkarahisar daki ormanda 3 yaşındaki çocuk kayboldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Adana’da, kadının karnından 10 kilogram kanserli kitle çıkarıldı
    Sağlık

    Adana’da, kadının karnından 10 kilogram kanserli kitle çıkarıldı

    20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir