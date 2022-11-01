Afyonkarahisar'daki yanan araçta 2 ceset bulundu

Bolvadin ilçesinde yanan aracın içerisinde inceleme yapan ekipler, 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Kimlikleri belirlenen cesetler morga kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ihbar üzerine gittiği adreste, yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Silahla vurup aracı yaktılar

Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede, cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

İncelemenin ardından delil toplayan ekipler, daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı.

Kimlikleri belirlendi

Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.