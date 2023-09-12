Afyonkarahisar'daki yaşlı kadın, eşinin bıçaklı saldırısıyla can verdi Bolvadin ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadın, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen eşi tarafından bıçaklandı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken eşi gözaltına alındı.

DHA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kadın cinayeti yaşandı.

Sıddıka Aysay (89) ile eşi G.A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.A., eşini bıçakladı.

Olay yerinde can verdi

Eve gelen G.A.'nın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Olay yerine yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen G.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)