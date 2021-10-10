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    Ağadere, çöplük oldu

    Gelişigüzel bırakılan atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönüşen Ağadere'nin son hali görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 12:09
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    Ağadere, çöplük oldu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ağadere yatağı, rastgele bırakılan atıklar nedeniyle çöplük görünümü aldı.

    ATIKLARLA DOLDU

    Derenin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde kalan kısmında, duyarsız kişilerin döktüğü atıklardan oluşan yığının içerisinde evsel ve inşaat atıklarının yanı sıra halılar, eski koltuk ve kanepeler de bulunuyor.

    KÖTÜ KOKU YAYILIYOR

    Dere yatağında biriken çöp yığını, kentin ortasından geçen derenin hem doğal akışını engelliyor, hem de kötü kokmasına sebep oluyor.


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