Ağrı Dağı'ndan eriyen karın ardından sel yaşandı Ağrı Dağı'nda her yıl tekrarlanan doğa olayı bu yıl da tekrar oldu, sıcak havaların etkisini göstermesiyle dağ tepesindeki karların erimesi sele neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Son günlerde sağanak yağışların ardından birçok kentte sel felaketi meydana geldi. Temmuz ayını neredeyse yarılarken, sağanak yağış kentleri etkisi altına aldı. Orta Karadeniz sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan yağışlar ardından sel felaketiyle uğraşılırken bir yeni sel daha yaşandı. Bu kez selin adresi Ağrı Dağı oldu. Sıcak havalar dağın tepesindeki karların erimesine sebep oldu. Karlar eridi Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Kayalar kaydı Her yıl Iğdır Aralık ilçesi ve Ağrı Doğubayazıt tarafında yaşanan karın erimesi sonucu oluşan sel, çamur ve kayaları aşağı kısımlara kadar götürüyor. O anlar kaydedildi O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.