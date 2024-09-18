Ağrı'da 13 ton 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve bir depoda yapılan aramada, toplam 13 ton 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyon sonucunda Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve bir işyerinin deposunda arama yapıldığı belirtildi.

13 TONDAN FAZLA KAÇAK AKARYAKIT BULUNDU

Aramalarda, 13 ton 700 litre kaçak akaryakıt ile birlikte 900 litre kapasiteli bir tank, 200 litre kapasiteli iki plastik varil, bir mekanik sayaç ve üç adet 15 metre uzunluğunda yakıt hortumu ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)