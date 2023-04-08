Ağrı'da 138 Afgan göçmen sınır dışı edildi Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 138 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

İHA

Türkiye, düzensiz göçün önünü açmıyor…

Bunun için ülkenin tüm sınırları, kontrol altında tutuluyor.

Yine de girmeyi başaranlar, polisin, jandarmanın elinden kurtulamıyor.

138 Afgan göçmen, Ağrı'da yakalandı

Özellikle Afganistan’dan kaçarak, umuda yolculuğa çıkanların çoğu, Türkiye’de yakalanıyor.

Kaçak göçle mücadelenin çetin geçtiği yerlerden biri olan Ağrı’da yakalanan 138 Afgan göçmen, bugün İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

Sınır dışı edildiler

Jandarma ekiplerinin kontrolünde tutulan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri yapıldı.

Daha sonra uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayolları’nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.