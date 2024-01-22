Ağrı’da 15 yaşındaki çocuk kayboldu

İHA
Ağrı’nın Patnos ilçesi Serhat Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Azat Aktaş, 17.20 sıralarında çalıştığı iş yerinden eve gitmek için çıktı.
Kendisinden bir daha haber alınamayan Aktaş, ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.
2 gündür haber alınamıyor
Çocuğun çalıştığı iş yerinden 17:28 sıralarında içıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.
Ayrıca kayıp Aktaş'ın en son Patnos Erciş çevre yolu Mevlana kantar civarında görüldüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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