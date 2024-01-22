Ağrı’da 15 yaşındaki çocuk kayboldu Ağrı’nın Patnos ilçesinde 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesi Serhat Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Azat Aktaş, 17.20 sıralarında çalıştığı iş yerinden eve gitmek için çıktı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan Aktaş, ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.

2 gündür haber alınamıyor

Çocuğun çalıştığı iş yerinden 17:28 sıralarında içıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Ayrıca kayıp Aktaş'ın en son Patnos Erciş çevre yolu Mevlana kantar civarında görüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)