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    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    Babasının arabasını kullanan 17 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedince, Mustafa Demir’e ait dükkana girdi. Olay anı, kameraya da yansıdı.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 12:11
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    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Büyük Ağrı Caddesi’nde, dün saat 09.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki sürücü, babasına ait otomobille giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki züccaciye dükkanın vitrininden içeri girip kolona çarparak durdu.

    MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

    İş yeri ve otomobilde hasar oluşurken, eşyalar da zarar gördü. Kaza sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı belirtildi.

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, iş yeri sahibi Mustafa Demir'in, dükkanın önüne bazı eşyaları bırakıp uzaklaşmasından birkaç saniye sonra otomobilin hızla gelip içeri girdiği görüldü.

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı VİDEO

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #2

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #3

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #4

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #5

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #6

    Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı #7


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