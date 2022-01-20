Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı

Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı

Babasının arabasını kullanan 17 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedince, Mustafa Demir’e ait dükkana girdi. Olay anı, kameraya da yansıdı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Büyük Ağrı Caddesi’nde, dün saat 09.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki sürücü, babasına ait otomobille giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki züccaciye dükkanın vitrininden içeri girip kolona çarparak durdu.

MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

İş yeri ve otomobilde hasar oluşurken, eşyalar da zarar gördü. Kaza sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı belirtildi.

KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yeri sahibi Mustafa Demir'in, dükkanın önüne bazı eşyaları bırakıp uzaklaşmasından birkaç saniye sonra otomobilin hızla gelip içeri girdiği görüldü.

Ağrı’da, 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı VİDEO

