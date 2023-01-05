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    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı

    Doğubayazıt'ta polisin düzenlediği operasyonda 189 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olarak gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
    • 05.01.2023 - 15:19
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:52
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    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı

    Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçe karşı mücadelesi sürüyor.

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlerin İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini organize ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    DHA'nın haberine göre çalışma kapsamında 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 adrese baskın yapıldı.

    6 kaçakçı tutuklandı

    Operasyonda şüphelilerden 12’si gözaltına alındı, 189 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı #1


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