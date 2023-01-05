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    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı

    Doğubayazıt ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 189 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olarak gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
    • 05.01.2023 - 14:40
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    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlerin İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini organize ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 adrese baskın yapıldı.

    189 kaçak göçmen yakalandı

    Operasyonda şüphelilerden 12’si gözaltına alındı, 189 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    6 organizatör tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Ağrı’da 189 kaçak göçmen yakalandı; 6 organizatör tutuklandı #1


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