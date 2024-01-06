Ağrı'da 27 milyon 300 bin TL değerinde kaçak altın ele geçirildi İki ayrı operasyonda piyasa değeri 27 milyon 300 bin lira değerinde, 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.

İHA

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde,

yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan bir araçta bulunan sürücü ve 2 yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptı.

Ayakkabısından külçe altın çıktı

Yapılan aramada yolculardan birinin ayakkabısının içerisinde sakladığı ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 6 kilo148 gram külçe altın ele geçirildi.

Öte yandan gümrük sahası içerisinde 3 şüpheli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramalarında ise piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 300 bin TL olan 8 kilo 300 gram külçe altın yakalandı.

2 operasyonda 27 milyon liralık altın ele geçirildi

Yapılan 2 operasyonda toplam piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 300 bin TL olan 14 kilo 448 gr külçe altın ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)