Petrol
107.63
0.09%
Euro
16.11
-0.02%
Dolar
14.72
0.29%
Altın
915.41
0.31%
Borsa
2330
0.82%
Bitcoin
679.978
-0.20%
BTXN Coin
32.32
-8.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ağrı'da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

    KOM Grup Amirliğince, ülkeye kaçak sigara gireceği belirlenerek çalışma başlatıldı. Terk edilmiş halde bulunan şüpheli araçtan toplam 40 bin 530 paket sigara çıktı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Ağrı’daki KOM Grup Amirliği, ülkeye giriş yapan kaçak sigaralara yönelik çalışma başlattı.

    Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonda 06 FN 3634 plaka sayılı araç ile İran’dan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisi alınarak, aracın ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

    TERK EDİLMİŞ ARAÇTA 40 BİN 530 PAKET SİGARA BULUNDU

    Hasankeyf Mahallesi Dereyolu civarında ekiplerden kaçarken çamura batmış ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramalar neticesinde 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    FİRARİ ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

    Araç sürücüsü olduğu tespit edilen Z.K. isimli firari şahıs hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

    Ağrı da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

    Ağrı da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi #2

    Ağrı da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı

    Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı
    Dünya

    Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı

    Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen eleştirilere cevap verdi
    Magazin

    Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen eleştirilere cevap verdi

    Görüş Bildir