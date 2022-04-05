Ağrı'da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

KOM Grup Amirliğince, ülkeye kaçak sigara gireceği belirlenerek çalışma başlatıldı. Terk edilmiş halde bulunan şüpheli araçtan toplam 40 bin 530 paket sigara çıktı.

Ağrı’daki KOM Grup Amirliği, ülkeye giriş yapan kaçak sigaralara yönelik çalışma başlattı.

Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonda 06 FN 3634 plaka sayılı araç ile İran’dan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisi alınarak, aracın ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

TERK EDİLMİŞ ARAÇTA 40 BİN 530 PAKET SİGARA BULUNDU

Hasankeyf Mahallesi Dereyolu civarında ekiplerden kaçarken çamura batmış ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramalar neticesinde 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

FİRARİ ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Araç sürücüsü olduğu tespit edilen Z.K. isimli firari şahıs hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.