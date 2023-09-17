Ağrı'da acı olay! Serinlemek isteyen genç boğuldu
DHA

Ağrı'nın merkeze bağlı Eğribelen köyünde saat 14.00 sıralarında köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren 18 yaşındaki Muhammed Söğüt, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşımını yitirdi.

Muhammed, serinlemek için girdiği derede boğuldu #1

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)