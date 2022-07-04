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    Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

    Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı.
    • 04.07.2022 - 04:35
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    Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

    Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdukları ticari araçta yolculuk yapan İran uyruklu M.J'nin üst aramasında iki parça halinde şeffaf poşete sarılı 10.17 gram metamfetamin ele geçirdi.

    Yemek istemememesi şüphe çekti

    Ekipler, gözaltına aldıkları M.J'yi, yemek istememesi ve aşırı tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Ağrı da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı #1

    Bağırsağından uyuşturucu çıktı

    AA'nın haberine göre; M.J'nin burada çekilen röntgeninde bağırsağında uyuşturucu kapsülleri olduğu belirlendi.

    Yapılan kontrolde, M.J'nin bağırsağında 12 kapsül halinde 345,19 gram metamfetamin bulundu.

    Üzerinde ve bağırsağında toplam 355.36 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ağrı da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı #2

    Ağrı da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı #3


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