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- Ağrı’da bir ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı
Ağrı’da bir ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı
Jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
- 30.09.2022 - 13:12
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulansı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Jandarma, göçmenleri ambulansla gönderdikleri belirlenen 3 kişiyi organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.
12’si de sınır dışı edildi
Haklarında yapılan işlem sonucu Eleşkirt'te adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
DHA’nın haberine göre yakalanan 12 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.