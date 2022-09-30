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    Ağrı’da bir ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

    Jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
    • 30.09.2022 - 13:12
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    Ağrı’da bir ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

    Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulansı durdurdu.

    Araçta arama yapan ekipler, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

    Jandarma, göçmenleri ambulansla gönderdikleri belirlenen 3 kişiyi organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.

    12’si de sınır dışı edildi

    Haklarında yapılan işlem sonucu Eleşkirt'te adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    DHA’nın haberine göre yakalanan 12 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

    Ağrı’da bir ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı #1

    Ağrı’da bir ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı #2


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