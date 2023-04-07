Ağrı'da bir kişi av tüfeğiyle amcasını öldürüp yengesini yaraladı Ağrı'da amcasıyla alacak verecek nedeniyle kavga eden şahsın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu amca hayatını kaybetti, yenge ise hafif şekilde yaralandı.

DHA

Ağrı'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi.

Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde aynı bahçe içerisinde bulunan iki farklı evde oturan Doğan A. (30) ile amcası Yaşar A. arasında traktör satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Amca-yeğen arasında oluşan husumet silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan tartışmanın ardından Doğan A., amcası Yaşar A.'ya av tüfeği ile ateş etti.

Açılan ateş sonucu Yaşar A. başından ağır yaralanırken yanında bulunan eşi Ayfer A. (37) ise seken saçmaların isabet etmesi ile hafif şekilde yaralandı.

Amca yaşamını yitirdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı, eşi Ayfer A’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Doğan A., olay yerinde suç aleti tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.