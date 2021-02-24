Ağrı'da cinnet getirdi: Eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı

Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cani baba gözaltına alındı.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde Ş.T. isimli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip önce eşi ve 3 çocuğunu ardından kendisini bıçakla yaraladı.

Evden gelen sesleri duyan komşularının 112'yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralılar, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ KURTULAMADI

Tedavi altına alınan çocuklardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.