Yanlarına aldıkları at arabasıyla kum çektikleri derenin debisinin yükselmesiyle neye uğradığını şaşıran gençler, itfaiyenin yönlendirmesiyle kurtuldu.

Ağrı'daki 3 genç, Taşlıçay Deresi'nden kum çekmek istedi.

Sabah saatlerinde kum çekmek için dereye inen gençler, kumu at arabasına yüklemeye başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesini hesaba katmaya gençler, yükselen debi karşısında şaşkına döndü.

At ve araba suya kapılıp sürüklendi

At ve araba, suya kapılarak sürüklenirken, gençler, köprünün ayaklarındaki tahta ve demirlerden tutundu, cep telefonu ile yardım istedi.

At öldü, araba kayıp

DHA'nın haberine göre; Bölgeye sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye erleri, gençleri yönlendirip demirlerden tırmanarak yukarı çıkmalarını sağladı. Suya kapılan araba kaybolurken atın da öldüğü öğrenildi.

Ağrı'da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar VİDEO

















