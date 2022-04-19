Petrol
108.36
-4.24%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.674
5.33%
BTXN Coin
31.00
-2.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Ağrı'da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar

    Yanlarına aldıkları at arabasıyla kum çektikleri derenin debisinin yükselmesiyle neye uğradığını şaşıran gençler, itfaiyenin yönlendirmesiyle kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı'da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar

    Ağrı'daki 3 genç, Taşlıçay Deresi'nden kum çekmek istedi.

    Sabah saatlerinde kum çekmek için dereye inen gençler, kumu at arabasına yüklemeye başladı.

    Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesini hesaba katmaya gençler, yükselen debi karşısında şaşkına döndü.

    At ve araba suya kapılıp sürüklendi

    At ve araba, suya kapılarak sürüklenirken, gençler, köprünün ayaklarındaki tahta ve demirlerden tutundu, cep telefonu ile yardım istedi.

    At öldü, araba kayıp

    DHA'nın haberine göre; Bölgeye sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye erleri, gençleri yönlendirip demirlerden tırmanarak yukarı çıkmalarını sağladı. Suya kapılan araba kaybolurken atın da öldüğü öğrenildi.

    Ağrı'da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar VİDEO

    Ağrı da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar #1

    Ağrı da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar #2

    Ağrı da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar #3

    Ağrı da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar #4

    Ağrı da debisi yükselen dereden kum çekerken mahsur kaldılar #5


    İlginizi Çekebilir

    'Ukrayna'ya karşı savaşmak istiyoruz'
    Dünya

    'Ukrayna'ya karşı savaşmak istiyoruz'

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı
    Gündem

    Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

    Görüş Bildir