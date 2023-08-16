Ağrı'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptı
İHA

Ağrı’nın Patnos ilçesi Serhat Mahallesi’nde devriye gezen ekipleri motosikletle seyreden Ömer Güzelaydın'ı (22) durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Güzelaydın, kısa süreli kovalamacanın ardından polis aracının önüne çıkarak çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Güzelaydın yaralandı.

Hayati tehlikesi yok

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güzelaydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güzelaydın'ın ehliyetinin olmadığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.