Ağrı'da eşini kaybeden adam, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

Eşini kaybetmesinin ardından 3 çocuğuna bakmakla sorumlu olan baba, vali ve hayırseverlerden maddi yardım talep etmediğini, çalıştığı zamanlarda çocuklarını bırakabilecek bir kreş istediğini söyledi.

Eşini kanserden dolayı kaybeden Ahmet Kaya, 3 yıldır çocukları için her türlü zorluğa göğüs geriyor.

Ağrı merkezde yaşayan ve kanser hastalığından eşini kaybetmesine rağmen 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Ahmet Kaya, çocuklarının eksik büyümemesi için elinden geleni yapıyor.

Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Kaya, işe gittiği zamanlarda çocuklarını bırakabilecek bir kreş için yetkililerden yardım bekliyor.

"EŞİMİN TEDAVİSİ 4 AY SÜRDÜ"

Eşini kaybettiğinde en küçük çocuğunun 1 yaşında olduğunu söyleyen baba Ahmet Kaya, “Eşim kanser hastasıydı. 3 yıl önce vefat etti. O zamanlar en küçük çocuğum 1 yaşındaydı. Şimdiye kadar bu şekilde büyüttüm. Normal bir şekilde bakıyorum, hem annelik hem babalık yapıyorum. Bana çok alıştılar. Ben bakıyorum sadece. Benden başka bakacak kimse de yok zaten. Eşimin tedavisi 4 ay sürdü. Tedavi için Erzurum ve İzmir gibi yerlere götürdüm. Ama maalesef kaybettik.” şeklinde konuştu.





"MADDİ OLARAK HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Çocuklarıyla birlikte oturduğu evin daha önceden kullanılamaz halde olduğunu ve hayırseverler tarafından yeniden yapıldığını söyleyen Ahmet Kaya, “Bundan önce inşaatlarda falan çalışıyordum. Ama şimdi çocuklardan dolayı öyle fazla çalışacak durumda değilim. Gündüz çocuklara bakacak biri olsa çalışırım ama öyle bakacak biri yok. Bir bakıcı veya kreş gibi bir yer olsa gündüz bırakabileceğim daha rahat çalışırım. Daha önce de bu evde oturuyordum ama o zamanlar oturulacak gibi değildi. Çocuklar olduğu için mecburen yapmaya çalıştım.

Hayırseverlerin yardımıyla evi bir şekilde toparladık. Çocuklarım için elimden gelen her işi yapmaya çalışıyorum. Benim Sayın Valimizden ve yetkili birinden tek isteğim çocuklarım için bir bakıcı. Çocuklarıma bakacak biri olursa bana yeter. Maddi olarak hiçbir şey istemiyorum. Kendim çalışmak istiyorum.“ ifadelerini kullandı.

Ağrı'da eşini kaybeden adam, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor VİDEO



