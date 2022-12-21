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    Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar

    Bir siteye girip, dairelerin önündeki çok sayıda ayakkabı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasını da alıp, kaçtı.
    • 21.12.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:03
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    Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar

    Ağrı'da Fırat Mahallesi'nde bir siteye otopark bölümünden giren 2 kişi, dairelerin önündeki çok sayıdaki ayakkabıyı çaldı.

    Bu sırada 2 şüpheli, güvenlik kamerasını fark etti.

    Şüpheliler, kamerayı da söküp, aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kameralara yansıdı

    Hırsızlık anları ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis çalışma başlattı

    DHA'nın haberine göre polis, şikayet sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ağrı da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar #1

    Ağrı da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar #2


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