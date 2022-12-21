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- Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar
Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar
Bir siteye girip, dairelerin önündeki çok sayıda ayakkabı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasını da alıp, kaçtı.
- 21.12.2022 - 09:20
- Güncelleme : 21.12.2022 - 10:03
Ağrı'da Fırat Mahallesi'nde bir siteye otopark bölümünden giren 2 kişi, dairelerin önündeki çok sayıdaki ayakkabıyı çaldı.
Bu sırada 2 şüpheli, güvenlik kamerasını fark etti.
Şüpheliler, kamerayı da söküp, aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kameralara yansıdı
Hırsızlık anları ise başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis çalışma başlattı
DHA'nın haberine göre polis, şikayet sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.