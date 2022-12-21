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Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar

Ağrı'da girdikleri binada ayakkabıları ve kamerayı çalıp kaçtılar

Bir siteye girip, dairelerin önündeki çok sayıda ayakkabı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasını da alıp, kaçtı.