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- Ağrı'da göçmenler saman balyalarının arasından çıktı
Ağrı'da göçmenler saman balyalarının arasından çıktı
Saman yüklü bir kamyonette yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
- 06.05.2022 - 14:44
- Güncelleme : 06.05.2022 - 15:00
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir uygulama noktasında şüphe üzerine saman yüklü bir kamyoneti durdurdu.
Samanların içinden 8 göçmen çıktı
Ekipler, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine kamyonetin kasa kısmında arama yaptı.
Çuvallı saman balyalarını boşaltan ekipler, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin, balyalar arasında gizlendiğini tespit etti.
Ağrı'da samanların arasında 8 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO
Kamyonet sürücüsü gözaltında
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İHA’nın haberine göre kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.