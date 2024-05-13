Ağrı'da hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 ölü, 5 yaralı İki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA

Ağrı'da korkunç trafik kazası can aldı.

V.Y. isimli vatandaşın kullandığı hafif ticari araç, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesindeki Sarıcan köyü mevkiinde C.Ü. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Araçta sıkışan vatandaşlar kurtarıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)