Ağrı’da halk otobüsünün çarptığı iki kadın öldü

Ağrı’da halk otobüsünün çarptığı iki kadın öldü

Yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı iki kadın, yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Ağrı merkeze bağlı Fırat Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde 04 BA 257 plakalı halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.

Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım Kaygusa (66) ile Şaide Özcan (39), geliş istikametinde Engin K. idaresindeki 04 AAB 088 plakalı belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

İki kadın da öldü

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA’nın haberine göre kazanın ardından sürücü Engin K., gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.