Ağrı'da hırsızlık için girdiği dükkanda camın üzerine düştü Kentte yaşanan 3 ayrı hırsızlık olaylarından birinde, pencereden girdiği fatura ödeme merkezinde kırılan camın üzerine düşen şüpheli, oluşan kesik nedeniyle yere kanının damladığını görünce iş yerinin paspasını alıp temizledi.

DHA

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan hırsızlık olaylarına ait kamera görüntülerini yayınladı.

Görüntülerden birinde ise yaşanan garip hırsızlık olayı dikkat çekti.

Alkollü oldukları tahmin edilen 2 kişiden 1’i, fatura ödeme merkezinin penceresinden içeri girdi. Şüpheli, bu sırada kırılan camların üzerine düştü.

Kanını paspasla temizledi

Cep telefonun ışığıyla çevrede araştırma yapan şüpheli, yere kendi kanının damladığını görünce iş yerinin paspasını alıp temizledi.

Arkadaşı dışarıda gözcülük yaparken, kendisi ise iş yerinden para ve eşya alıp ayrıldı.

Keşif yaptı

Bir diğer olayda ise camiye pencereden giren şüpheli, halıların kirlenmemesi için ayakkabılarını eline alıp içeride keşif yaptı.

Ardından ses cihazını alıp uzaklaştı.

Televizyonu beze sarıp kaçtılar

Müstakil bir evdeki hırsızlık olayında ise 3 şüpheli, önce etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığı eve bahçe duvarına tırmanıp giren 3 şüpheliden 2'si, beze sardıkları televizyonu alıp dışarı çıktı.

Bir kişi bahçe duvarının diğer tarafında bekleyen arkadaşına televizyonu uzattı, kendisi de çıktığı duvardan atlamak isterken dengesini kaybedip düştü.

Şüpheli kendini toparladıktan sonra arkadaşının peşinden gitti.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2022 Ağustos- 2023 Mayıs arasında hırsızlık suçlamasıyla ilgili 127 kişiye işlem yapıldığı, 83 şüphelinin adliyede tutuklandığı bildirildi.