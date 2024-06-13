Ağrı'da husumetliler arasında silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı Akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken şüpheliler, olay yerine gelen polis ekibinin aracına ateş açtı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Ağrı'da akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi.

Doğubayazıt ilçesinde dün akşam saatlerinde, iki ayrı silahlı olay meydana geldi.

İlk olay Saray Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.G.'ye ait araçta silahla ateş edilerek hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı.

Husumetli grupların olay mahallinde olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Bu sırada, Büyük Ağrı Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında ikinci silahlı olay gerçekleşti. H.T. ve A.G. isimli şahıslar silahla yaralanırken, M.G. isimli şahıs ise kesici aletle ve darp sonucu yaralandı.

Silahlı kavgada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis araçlarına ateş açtılar

Olaylar sırasında polis ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlara da silahla ateş edilerek hasar verildi.

Olayla ilgili şüpheliler tespit edildi ve yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)