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    Ağrı’da iç organlarında uyuşturucu taşıyan 4 İranlı yakalandı

    İç organlarından 14 paket halinde toplam 642,57 gram metamfetamin çıkarılan İranlı 4 zanlı tutuklandı.
    • 24.11.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:13
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    Ağrı’da iç organlarında uyuşturucu taşıyan 4 İranlı yakalandı

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Doğubayazıt ilçesine giriş yaptığı tespit edilen M.O.K., H.M., M.M. ve E.B.'yi Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda yakaladı.

    İç organlarından uyuşturucu çıktı

    Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edilen şüphelilerin iç organlarında, yabancı cisimlerin olduğu belirlendi.

    Karın bölgesinden 14 paket içerisinde 642,57 gram metamfetamin çıkarılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    4’ü de tutuklandı

    AA’nın haberine göre Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Ağrı’da iç organlarında uyuşturucu taşıyan 4 İranlı yakalandı #1

    Ağrı’da iç organlarında uyuşturucu taşıyan 4 İranlı yakalandı #2


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