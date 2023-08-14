Ağrı'da iki araç çarpıştı: 1 ölü Ağrı'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 aylık bebek vefat ederken, 16 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İHA

Ağrı'da sabah erken saatlerde 100. Yıl Mahallesi Yeni Van Caddesi Küpkıran Kavşağı'nda, Hamur ilçesi istikametinde ilerleyen M.K. idaresindeki 04 PA 962 plakalı otomobil ile C.E. idaresindeki 04 AAB 962 plakalı Taşlıçay istikametinde ilerleyen minibüs çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu minibüs yan devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik edipleri ulaştı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar

Trafik ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Ağrı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanların çıkarılması için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza mahallinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan durumu ağır olan 6 aylık E.N.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

16 kişi de yaralandı

Kazada; M.K. (32), H.Y. (21), İ.D. (41), Ş.Ç. (43), M.D. (48), M.K. (32), D.K. (31), S.A. (59), Ş.Ç. (28), M.I. (26), H.A. (15), E.Z.K. (1), Ş.K. (42), Ş.Ş. (16), N.I. (16), E.Ç. (28) ise yaralandı.

Yaralıların, kaldırıldıkları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.